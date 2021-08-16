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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1013101410151016

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 08:22

Re: Конкорд

  mustbe написав:все старые карты

А это какие? Дебетка и Доходная?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:01

  Amethyst написав:
  mustbe написав:все старые карты

А это какие? Дебетка и Доходная?

Все исконно конкордовские.
КБ будет только по нео-картам. Но пока это нигде не отображено
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:06

Ааа, та я вааще думаю щита позакрывать
Кредитку вот жалко и Нео у них касивый, но уже туфта
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:10

  MASolomko написав:
  IMPRINTER написав:на доходную нет комисс за вход с примата в тарифах
Пересмотри тарифы — 0,5 %.


на Доходную пришили таки ...

на ван-карт в тарифах нет о платном пополнении откуда то ни было (тока если валютная)

https://concord.ua/uploads/redactor/60ebecf64b75b.pdf

но при платном выходе это не важно
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:55

Обложили, гады, обложили..©

Так как выходить с виртуалки теперь можно?
Какие драконовские комиссии? 0,5 % за выход?
И если тянуть p2p сторонними ресурсами с карты?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:58

  emeta написав:Так как выходить с виртуалки теперь можно?
Какие драконовские комиссии?


безналом никак - соседки поддерживвают теневой сектор и переводят в нал.

открываете карту в тарифе "Дебетная", на нее переводите с Виртуаллки и в кассе снимаете.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:13

  IMPRINTER написав:
  emeta написав:Так как выходить с виртуалки теперь можно?
Какие драконовские комиссии?


безналом никак - соседки поддерживвают теневой сектор и переводят в нал.

открываете карту в тарифе "Дебетная", на нее переводите с Виртуаллки и в кассе снимаете.


Перевод с виртуалки на дебетную вроде без комиссии
и снятие средств с дебетной в кассах банка и с любых банкоматах вроде без комиссии (если верить тарифам на сайте банка)

Так а что за паника тогда, из-за чего сыр-бор?
Просто неудобство, что физически нужно забирать деньги?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:16

  emeta написав:Так а что за паника тогда, из-за чего сыр-бор?
Просто неудобство, что физически нужно забирать деньги?

Это не просто неудобно.
Это капец как неудобно
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:19

  MASolomko написав:
  IMPRINTER написав:на доходную нет комисс за вход с примата в тарифах
Пересмотри тарифы — 0,5 %.

зелена стежка фсьо? там теж 0,5% ?
залишилось тоді зняти налом з Дохідної і забути ...

я раніше писав ось це, коментарів не було. Чи все правильно?
уточнення по парі Дохідна - Віртуальна:
після 16.08 :
- зарахування на віртуальну СоСо з інших банків через СЕП/п2п - без комісії
- переміщення коштів в айконі/НЕО між Віртуальною і Дохідною - без комісії
- зняття з Дохідної в касі банку і банкоматах своїх/інших банків - без комісії
- онлайн-обмін з Дохідної/Віртуальної на валютні ІнДжой, з подальшим зняттям в касі - без комісії
Прошу спростувати або вказати на помилки.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:23

  mustbe написав:
  emeta написав:Так а что за паника тогда, из-за чего сыр-бор?
Просто неудобство, что физически нужно забирать деньги?

Это не просто неудобно.
Это капец как неудобно


Ну, ужас. Но не ужас-ужас-ужас!
я уж думал вообще без лазеек оставили выход, все комисами обложили

Ну понятно, придется выносить теперь
emeta
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