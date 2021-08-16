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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1014101510161017

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:48

Только кэшбечные программы могут теперь спасти отца русской демократии...Ну или повышенные проценты по депозитам!
Adast
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:00

  Adast написав:Только кэшбечные программы могут теперь спасти отца русской демократии...Ну или повышенные проценты по депозитам!

Толку с тех депозитов, если его забрать невозможно. (Налик в единственном отделении, которое не в каждом городе есть, банкоматы выдают по 1000 грн.)
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:01

Re: Конкорд

  stas_rst написав:зелена стежка фсьо? там теж 0,5% ?
Зарахування на рахунок коштів:
  • через термінали самообслуговування мережі «EasyPay», ФК «Система», АТ «АКБ«Приватбанк»/СДО Приват24 із застосуванням сервісу поповнення карток АТ «АКБ «КОНКОРД»:
    • Дохідна — 0,5 %
    • Віртуальна — 2 %
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:16

притопал в отделение
Пришлось ради получения карты дебетной отрывать депозит на 1000 грн на 3 мес. с тем, чтобы завтра его успешно закрыть.
С виртуалки кинул на дебетную в iCON25
Теперь надо опять топать ножками в банк за деньгами собственно

Таким образом, банк остаётся без денег зато с комиссиями 8)
Востаннє редагувалось emeta в Вів 17 сер, 2021 12:31, всього редагувалось 1 раз.
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:27

  emeta написав:притопал в отделение
Пришлось ради получения карты дебетной отрывать депозит на 1000 грн на 3 мес. с тем, чтобы завтра его успешно закрыть.
С виртуалки на дебетную в iCON25 долго деньги будут перебрасываться?

Миттєво.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:39

  MASolomko написав:
  stas_rst написав:зелена стежка фсьо? там теж 0,5% ?
Зарахування на рахунок коштів:
  • через термінали самообслуговування мережі «EasyPay», ФК «Система», АТ «АКБ«Приватбанк»/СДО Приват24 із застосуванням сервісу поповнення карток АТ «АКБ «КОНКОРД»:
    • Дохідна — 0,5 %
    • Віртуальна — 2 %


а обратно, с Конкорда на универсальную Привата, например, как лучше выйти?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:40

  emeta написав:
  mustbe написав:
  emeta написав:Так а что за паника тогда, из-за чего сыр-бор?
Просто неудобство, что физически нужно забирать деньги?

Это не просто неудобно.
Это капец как неудобно

Ну, ужас. Но не ужас-ужас-ужас!
я уж думал вообще без лазеек оставили выход, все комисами обложили

Проходил мимо тумбы Аллы.
Снял деньги с Дебетки.
Тут же их же положил на Аллу.
Бинго !

Не то, чтобы это было трудно.
Напрягает просто маразматичность этого процесса.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:43

  emeta написав:а обратно, с Конкорда на универсальную Привата, например, как лучше выйти?

В тумбе привата снять с дебетки и тут же скормить их терминалу привата )
Ж - Жижитализация )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:35

mustbe Какими суммами давало снимать? С Визы или Мастеркарда?
Andrew75
 
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