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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 сер, 2021 10:48
Только кэшбечные программы могут теперь спасти отца русской демократии...Ну или повышенные проценты по депозитам!
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Adast
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:00
Adast написав:
Только кэшбечные программы могут теперь спасти отца русской демократии...Ну или повышенные проценты по депозитам!
Толку с тех депозитов, если его забрать невозможно. (Налик в единственном отделении, которое не в каждом городе есть, банкоматы выдают по 1000 грн.)
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wig
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:01
stas_rst написав:
зелена стежка фсьо? там теж 0,5% ?
Зарахування на рахунок коштів:
- через термінали самообслуговування мережі «EasyPay», ФК «Система», АТ «АКБ«Приватбанк»/СДО Приват24 із застосуванням сервісу поповнення карток АТ «АКБ «КОНКОРД»:
- Дохідна — 0,5 %
- Віртуальна — 2 %
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:16
притопал в отделение
Пришлось ради получения карты дебетной отрывать депозит на 1000 грн на 3 мес. с тем, чтобы завтра его успешно закрыть.
С виртуалки кинул на дебетную в iCON25
Теперь надо опять топать ножками в банк за деньгами собственно
Таким образом, банк остаётся без денег зато с комиссиями
Востаннє редагувалось emeta
в Вів 17 сер, 2021 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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emeta
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:27
emeta написав:
притопал в отделение
Пришлось ради получения карты дебетной отрывать депозит на 1000 грн на 3 мес. с тем, чтобы завтра его успешно закрыть.
С виртуалки на дебетную в iCON25 долго деньги будут перебрасываться?
Миттєво.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:39
MASolomko написав: stas_rst написав:
зелена стежка фсьо? там теж 0,5% ?
Зарахування на рахунок коштів:
- через термінали самообслуговування мережі «EasyPay», ФК «Система», АТ «АКБ«Приватбанк»/СДО Приват24 із застосуванням сервісу поповнення карток АТ «АКБ «КОНКОРД»:
- Дохідна — 0,5 %
- Віртуальна — 2 %
а обратно, с Конкорда на универсальную Привата, например, как лучше выйти?
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emeta
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:40
emeta написав: mustbe написав: emeta написав:
Так а что за паника тогда, из-за чего сыр-бор?
Просто неудобство, что физически нужно забирать деньги?
Это не просто неудобно.
Это капец как неудобно
Ну, ужас. Но не ужас-ужас-ужас!
я уж думал вообще без лазеек оставили выход, все комисами обложили
Проходил мимо тумбы Аллы.
Снял деньги с Дебетки.
Тут же их же положил на Аллу.
Бинго !
Не то, чтобы это было трудно.
Напрягает просто маразматичность этого процесса.
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mustbe
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:43
emeta написав:
а обратно, с Конкорда на универсальную Привата, например, как лучше выйти?
В тумбе привата снять с дебетки и тут же скормить их терминалу привата )
Ж - Жижитализация )
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mustbe
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:35
mustbe Какими суммами давало снимать? С Визы или Мастеркарда?
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Andrew75
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