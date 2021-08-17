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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 сер, 2021 20:10
Amethyst написав: mustbe написав:
все старые карты
А это какие? Дебетка и Доходная?
В бонусной программе участвуют карты тарифного плана Дебетовая, Зарплатная и ONE.
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