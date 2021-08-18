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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:10

  Amethyst написав:
  mustbe написав:все старые карты

А это какие? Дебетка и Доходная?

В бонусной программе участвуют карты тарифного плана Дебетовая, Зарплатная и ONE.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:49

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:mustbe Какими суммами давало снимать? С Визы или Мастеркарда?

Смешная сумма - пара сотен кешбека.
Просто снял "пенки".
Не выводить же их с комисом ? Рука не поднимается )

А мелочь как спасли?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:59

  wig написав:
  mustbe написав:
  Andrew75 написав:mustbe Какими суммами давало снимать? С Визы или Мастеркарда?

Смешная сумма - пара сотен кешбека.
Просто снял "пенки".
Не выводить же их с комисом ? Рука не поднимается )

А мелочь как спасли?

Дождаться када у них будет очередная аХцЫя с мохито, одеть кеды и зайти в отд-е.
Но до этого нуна оформить Депозитную :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:28

  Amethyst написав:
  wig написав:А мелочь как спасли?

Дождаться када у них будет очередная аХцЫя с мохито, одеть кеды и зайти в отд-е.
Но до этого нуна оформить Депозитную :mrgreen:

Ради мелочи даже в пределах одного города кататься влом. Ладно, можно будет пополнить мобильный. Хуже, что остатки депозитов придется с банкоматов выдаивать. Подвел Конкордушка.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:11

Re: Конкорд

Коллеги, на Ванкард работает зелёная дорожка бесплатно или нет? На дебитовую берут 0,5%, проверил лично
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:39

Ничо никуда уже не работает
Всьооо, суши вёсла :mrgreen:
Соседки пошли играть в Блек Джек и крипту :mrgreen:
Amethyst
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