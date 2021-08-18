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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 сер, 2021 20:10
Amethyst написав: mustbe написав:
все старые карты
А это какие? Дебетка и Доходная?
В бонусной программе участвуют карты тарифного плана Дебетовая, Зарплатная и ONE.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 08:49
mustbe написав: Andrew75 написав:mustbe
Какими суммами давало снимать? С Визы или Мастеркарда?
Смешная сумма - пара сотен кешбека.
Просто снял "пенки".
Не выводить же их с комисом ? Рука не поднимается )
А мелочь как спасли?
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wig
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Додано: Сер 18 сер, 2021 08:59
wig написав: mustbe написав: Andrew75 написав:mustbe
Какими суммами давало снимать? С Визы или Мастеркарда?
Смешная сумма - пара сотен кешбека.
Просто снял "пенки".
Не выводить же их с комисом ? Рука не поднимается )
А мелочь как спасли?
Дождаться када у них будет очередная аХцЫя с мохито, одеть кеды и зайти в отд-е.
Но до этого нуна оформить Депозитную
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Amethyst
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:28
Amethyst написав: wig написав:
А мелочь как спасли?
Дождаться када у них будет очередная аХцЫя с мохито, одеть кеды и зайти в отд-е.
Но до этого нуна оформить Депозитную
Ради мелочи даже в пределах одного города кататься влом. Ладно, можно будет пополнить мобильный. Хуже, что остатки депозитов придется с банкоматов выдаивать. Подвел Конкордушка.
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wig
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:11
Коллеги, на Ванкард работает зелёная дорожка бесплатно или нет? На дебитовую берут 0,5%, проверил лично
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Andrew75
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:39
Ничо никуда уже не работает
Всьооо, суши вёсла
Соседки пошли играть в Блек Джек и крипту
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Amethyst
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