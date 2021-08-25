Andrew75 написав:Коллеги, у кого Ваня есть, проверьте, пожалуйста
Науки ради и теста для - провёл эксперимент: 1. Пополнил приват на 100 2. Перекинул эту сотку по тропинке на деб-Ваню 3. Перекинул эту сотку через икону с Вани на Дебетку. Всё штатно. Буду проходить в кедах мимо какой-нибудь тумбы - сниму эту сотку с Дебетки и запихну в нормальную банку
Короче - тропинка на Ваню работает. Но понадобится Дебетка и много обуви )
Andrew75 написав:Коллеги, у кого Ваня есть, проверьте, пожалуйста
Науки ради и теста для - провёл эксперимент: 1. Пополнил приват на 100 2. Перекинул эту сотку по тропинке на деб-Ваню 3. Перекинул эту сотку через икону с Вани на Дебетку. Всё штатно. Буду проходить в кедах мимо какой-нибудь тумбы - сниму эту сотку с Дебетки и запихну в нормальную банку
Короче - тропинка на Ваню работает. Но понадобится Дебетка и много обуви )
Большое спасибо. А если, к примеру, надо сдернуть с карты Конкорда 20-40К,какой банкомат самый щедрый на выдачу денег?