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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:56

  Andrew75 написав:Коллеги, у кого Ваня есть, проверьте, пожалуйста

Науки ради и теста для - провёл эксперимент:
1. Пополнил приват на 100
2. Перекинул эту сотку по тропинке на деб-Ваню
3. Перекинул эту сотку через икону с Вани на Дебетку.
Всё штатно.
Буду проходить в кедах мимо какой-нибудь тумбы - сниму эту сотку с Дебетки и запихну в нормальную банку

Короче - тропинка на Ваню работает.
Но понадобится Дебетка и много обуви )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:26

Кадатоо шото подобное было у Михи
Всегда держал в машине десяток одноразовых перчаток и оксолиновую мазь, таскал пачки через дорогу в Алку или Фидота.
И де щасс Миха?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:29

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, у кого Ваня есть, проверьте, пожалуйста

Науки ради и теста для - провёл эксперимент:
1. Пополнил приват на 100
2. Перекинул эту сотку по тропинке на деб-Ваню
3. Перекинул эту сотку через икону с Вани на Дебетку.
Всё штатно.
Буду проходить в кедах мимо какой-нибудь тумбы - сниму эту сотку с Дебетки и запихну в нормальную банку

Короче - тропинка на Ваню работает.
Но понадобится Дебетка и много обуви )

Большое спасибо.
А если, к примеру, надо сдернуть с карты Конкорда 20-40К,какой банкомат самый щедрый на выдачу денег?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:04

А с какого числа ввели комиссию 2% на пополнение Виртуальной с приват24? С 16.08 или раньше?
riwalir
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 00:36

  riwalir написав:А с какого числа ввели комиссию 2% на пополнение Виртуальной с приват24? С 16.08 или раньше?


за вход - с 9.08
за выход сэпом - с 16.08
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:05

ребетя, а вход СЕПом на виртуалку с другого банка оставили же без мзды?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:08

  uaprofi написав:ребетя, а вход СЕПом на виртуалку с другого банка оставили же без мзды?

Есть комисс на СЭП на Виртуалку
На Ваню нема, оформяйте Ванююшу :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:18

  Amethyst написав:
  uaprofi написав:ребетя, а вход СЕПом на виртуалку с другого банка оставили же без мзды?

Есть комисс на СЭП на Виртуалку
На Ваню нема, оформяйте Ванююшу :idea:


та ладно - пишут шо
безкоштовно* - наверно таки рискну
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:00

  uaprofi написав:
  Amethyst написав:
  uaprofi написав:ребетя, а вход СЕПом на виртуалку с другого банка оставили же без мзды?

Есть комисс на СЭП на Виртуалку
На Ваню нема, оформяйте Ванююшу :idea:


та ладно - пишут шо
безкоштовно* - наверно таки рискну

ааа, ну даа
Банк теперь чиста для обналу, СЭПы тут не выходят :mrgreen:
И это банка со своим процессинХом, он им, наверное, оч. дорог :mrgreen:
ну хай теперь юзают процессинг без остатков на щитаХ :mrgreen:
Amethyst
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