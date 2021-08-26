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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 сер, 2021 22:02
swan forever написав:
Кто пользуется услугами?
На Яр валу всегда свежайшими выдавали
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mikos
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:09
mikos написав: swan forever написав:
Кто пользуется услугами?
На Яр валу всегда свежайшими выдавали
підтверджую - завжди !
жодного разу на прохання дати синіми не відмовили ... неюзані взагалі
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stas_rst
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:23
stas_rst написав: mikos написав: swan forever написав:
Кто пользуется услугами?
На Яр валу всегда свежайшими выдавали
підтверджую - завжди !
жодного разу на прохання дати синіми не відмовили ... неюзані взагалі
Да че там на Валу - в Запорожье редко када нет синих. В прошлом месяце "покидали луДшего" - два фонда синих без презаказа. Красиво. Аж уходить не хотелось. Но луДший сам виноват - ибо нефиг
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Flamingo
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:54
Днепр (столица лудшего), отделение не центральное, синих не бывает априори, даже по пред заказу. Поддержка в ответ мычит - то самолёты не прилетают, то приноса нет. Опыт текущего года. В центральном по предзаказу - синие.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:05
Flamingo написав:
Да че там на Валу - в Запорожье редко када нет синих. В прошлом месяце "покидали луДшего" - два фонда синих без презаказа. Красиво. Аж уходить не хотелось. Но луДший сам виноват - ибо нефиг
А чо так? Доллар то зачем выносить? Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом, чем пылиться где то в конверте или гнить под грушой, не?
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Stringer
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:08
Stringer написав:
Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом
А это где столько?
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ramaz
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:15
ramaz написав: Stringer написав:
Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом
А это где столько?
ну может я отстал от жизни и уже меньше, но по любому больше, чем в крупных банках на депо
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:15
Stringer написав: Flamingo написав:
Да че там на Валу - в Запорожье редко када нет синих. В прошлом месяце "покидали луДшего" - два фонда синих без презаказа. Красиво. Аж уходить не хотелось. Но луДший сам виноват - ибо нефиг
А чо так? Доллар то зачем выносить? Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом, чем пылиться где то в конверте или гнить под грушой, не?
Ну я их скажем под 3.5 переложил. И 2.5 уже тут новых нет - они под 1,5 на картах лежали. Уже не лежат
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Flamingo
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