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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 22:02

  swan forever написав:Кто пользуется услугами?

На Яр валу всегда свежайшими выдавали :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:09

  mikos написав:
  swan forever написав:Кто пользуется услугами?

На Яр валу всегда свежайшими выдавали :)

підтверджую - завжди !
жодного разу на прохання дати синіми не відмовили ... неюзані взагалі
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:23

  stas_rst написав:
  mikos написав:
  swan forever написав:Кто пользуется услугами?

На Яр валу всегда свежайшими выдавали :)

підтверджую - завжди !
жодного разу на прохання дати синіми не відмовили ... неюзані взагалі

Да че там на Валу - в Запорожье редко када нет синих. В прошлом месяце "покидали луДшего" - два фонда синих без презаказа. Красиво. Аж уходить не хотелось. Но луДший сам виноват - ибо нефиг ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:54

нет синих

Днепр (столица лудшего), отделение не центральное, синих не бывает априори, даже по пред заказу. Поддержка в ответ мычит - то самолёты не прилетают, то приноса нет. Опыт текущего года. В центральном по предзаказу - синие.
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:05

  Flamingo написав:Да че там на Валу - в Запорожье редко када нет синих. В прошлом месяце "покидали луДшего" - два фонда синих без презаказа. Красиво. Аж уходить не хотелось. Но луДший сам виноват - ибо нефиг ;)

А чо так? Доллар то зачем выносить? Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом, чем пылиться где то в конверте или гнить под грушой, не?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:07

  Stringer написав:
  Flamingo написав:Да че там на Валу - в Запорожье редко када нет синих. В прошлом месяце "покидали луДшего" - два фонда синих без презаказа. Красиво. Аж уходить не хотелось. Но луДший сам виноват - ибо нефиг ;)

А чо так? Доллар то зачем выносить? Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом, чем пылиться где то в конверте или гнить под грушой, не?

а вдруХ самолёты осенью перестанут летать, а так у 3л-банке сухо и доступно 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:08

Re: Конкорд

  Stringer написав:Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом

А это где столько?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:15

  ramaz написав:
  Stringer написав:Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом

А это где столько?

ну может я отстал от жизни и уже меньше, но по любому больше, чем в крупных банках на депо
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:15

  Stringer написав:
  Flamingo написав:Да че там на Валу - в Запорожье редко када нет синих. В прошлом месяце "покидали луДшего" - два фонда синих без презаказа. Красиво. Аж уходить не хотелось. Но луДший сам виноват - ибо нефиг ;)

А чо так? Доллар то зачем выносить? Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом, чем пылиться где то в конверте или гнить под грушой, не?

Ну я их скажем под 3.5 переложил. И 2.5 уже тут новых нет - они под 1,5 на картах лежали. Уже не лежат
Flamingo
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