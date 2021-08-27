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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1018101910201021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:22

  Stringer написав:А чо так? Доллар то зачем выносить? Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом, чем пылиться где то в конверте или гнить под грушой, не?

1,5% грязными.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:44

  lubopytnaya написав:В "Украинском Капитале" на срочные вклады под 3,5% годовых

С комиссией за снятие, пополнение и начисление процентов.
wig
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Повідомлень: 4866
З нами з: 06.01.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 316 раз.
 
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  #<1 ... 1018101910201021
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