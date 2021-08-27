|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:22
Stringer написав:
А чо так? Доллар то зачем выносить? Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом, чем пылиться где то в конверте или гнить под грушой, не?
1,5% грязными.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4866
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:44
lubopytnaya написав:
В "Украинском Капитале" на срочные вклады под 3,5% годовых
С комиссией за снятие, пополнение и начисление процентов.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4866
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, Doubting Thomas
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор