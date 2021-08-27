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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:22
Stringer написав:
А чо так? Доллар то зачем выносить? Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом, чем пылиться где то в конверте или гнить под грушой, не?
1,5% грязными.
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wig
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:44
lubopytnaya написав:
В "Украинском Капитале" на срочные вклады под 3,5% годовых
С комиссией за снятие, пополнение и начисление процентов.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 06:28
wig написав: lubopytnaya написав:
В "Украинском Капитале" на срочные вклады под 3,5% годовых
С комиссией за снятие, пополнение и начисление процентов.
Яка комісія за зняття депозиту?
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Zochan
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Додано: Суб 28 сер, 2021 07:30
и "синие" дают без проблем, и курс онлайн бывает неплохой.
Наверное будет заменой православному пивовару.
Как я понял, под валюту оптимальный вариант карта ONE или попросту Ваня, верно?
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swan forever
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