1,5% грязными.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:22
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:44
Додано: Суб 28 сер, 2021 06:28
Re: Конкорд
Додано: Суб 28 сер, 2021 07:30
и "синие" дают без проблем, и курс онлайн бывает неплохой.
Наверное будет заменой православному пивовару.
Как я понял, под валюту оптимальный вариант карта ONE или попросту Ваня, верно?
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:14
В "Украинском Капитале" нет никаких депозитов с пополнением.
Как в гривне, так и в валюте.
А чтобы не было комиссии, то проценты по валютным вкладам не держите на карте, а держите их на валютном депозите "НА ВИМОГУ":
- Можливість відкриття рахунку без внесення коштів.
- Депозит з правом поповнення (без обмежень) та часткового зняття необхідної суми.
- Нараховані проценти приєднуються до суми "НА ВИМОГУ"
- С процентной ставкой 0,50% ДОЛАРИ США незалежно від суми / ЄВРО 0,01%
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:30
Додано: Вів 31 сер, 2021 07:03
Re: Конкорд
В 4 утра уже проценты на остаток прилетели, за август. Карта NEO.
Додано: Вів 31 сер, 2021 07:11
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