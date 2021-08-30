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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1018101910201021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:22

  Stringer написав:А чо так? Доллар то зачем выносить? Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом, чем пылиться где то в конверте или гнить под грушой, не?

1,5% грязными.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:44

  lubopytnaya написав:В "Украинском Капитале" на срочные вклады под 3,5% годовых

С комиссией за снятие, пополнение и начисление процентов.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 06:28

Re: Конкорд

wig написав:
  lubopytnaya написав:В "Украинском Капитале" на срочные вклады под 3,5% годовых

С комиссией за снятие, пополнение и начисление процентов.
Яка комісія за зняття депозиту?
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 07:30

и "синие" дают без проблем, и курс онлайн бывает неплохой.
Наверное будет заменой православному пивовару.
Как я понял, под валюту оптимальный вариант карта ONE или попросту Ваня, верно?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:14

  wig написав:
  lubopytnaya написав:В "Украинском Капитале" на срочные вклады под 3,5% годовых

С комиссией за снятие, пополнение и начисление процентов.

В "Украинском Капитале" нет никаких депозитов с пополнением.
Как в гривне, так и в валюте.
А чтобы не было комиссии, то проценты по валютным вкладам не держите на карте, а держите их на валютном депозите "НА ВИМОГУ":
- Можливість відкриття рахунку без внесення коштів.
- Депозит з правом поповнення (без обмежень) та часткового зняття необхідної суми.
- Нараховані проценти приєднуються до суми "НА ВИМОГУ"
- С процентной ставкой 0,50% ДОЛАРИ США незалежно від суми / ЄВРО 0,01%
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:30

  lubopytnaya написав:А чтобы не было комиссии, то проценты по валютным вкладам не держите на карте, а держите их на валютном депозите "НА ВИМОГУ":

И, как они туда попадут?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 07:03

Re: Конкорд

В 4 утра уже проценты на остаток прилетели, за август. Карта NEO.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 07:06

Блин, как теперь вывести эти 4.31?
В кассу шоли сгонять?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 07:11

  Amethyst написав:Блин, как теперь вывести эти 4.31?
В кассу шоли сгонять?

5 сэпов по 86 копеек )
mustbe
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  #<1 ... 1018101910201021
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