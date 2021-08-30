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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:22
Stringer написав:
А чо так? Доллар то зачем выносить? Ну нехай лежали бы под 2,5 со свободным доступом, чем пылиться где то в конверте или гнить под грушой, не?
1,5% грязными.
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wig
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:44
lubopytnaya написав:
В "Украинском Капитале" на срочные вклады под 3,5% годовых
С комиссией за снятие, пополнение и начисление процентов.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 06:28
wig написав: lubopytnaya написав:
В "Украинском Капитале" на срочные вклады под 3,5% годовых
С комиссией за снятие, пополнение и начисление процентов.
Яка комісія за зняття депозиту?
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Додано: Суб 28 сер, 2021 07:30
и "синие" дают без проблем, и курс онлайн бывает неплохой.
Наверное будет заменой православному пивовару.
Как я понял, под валюту оптимальный вариант карта ONE или попросту Ваня, верно?
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Додано: Суб 28 сер, 2021 12:14
wig написав: lubopytnaya написав:
В "Украинском Капитале" на срочные вклады под 3,5% годовых
С комиссией за снятие, пополнение и начисление процентов.
В "Украинском Капитале" нет никаких депозитов с пополнением.
Как в гривне, так и в валюте.
А чтобы не было комиссии, то проценты по валютным вкладам не держите на карте, а держите их на валютном депозите "НА ВИМОГУ":
- Можливість відкриття рахунку без внесення коштів.
- Депозит з правом поповнення (без обмежень) та часткового зняття необхідної суми.
- Нараховані проценти приєднуються до суми "НА ВИМОГУ"
- С процентной ставкой 0,50% ДОЛАРИ США незалежно від суми / ЄВРО 0,01%
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lubopytnaya
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Додано: Суб 28 сер, 2021 12:30
lubopytnaya написав:
А чтобы не было комиссии, то проценты по валютным вкладам не держите на карте, а держите их на валютном депозите "НА ВИМОГУ":
И, как они туда попадут?
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wig
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Додано: Вів 31 сер, 2021 07:03
В 4 утра уже проценты на остаток прилетели, за август. Карта NEO.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 07:06
Блин, как теперь вывести эти 4.31?
В кассу шоли сгонять?
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Amethyst
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Додано: Вів 31 сер, 2021 07:11
Amethyst написав:
Блин, как теперь вывести эти 4.31?
В кассу шоли сгонять?
5 сэпов по 86 копеек )
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mustbe
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Додано: Вів 31 сер, 2021 11:05
Надіслали опитування, чи можу рекомендувати банк.
Поставив їм 0. Зателефонувала дівчушка, спитала чому.
Нагадав їм про комісії... Засумувала.
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Кочевник
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