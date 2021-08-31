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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1019102010211022

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:08

Re: Конкорд

  Кочевник написав:Надіслали опитування

Куди надіслали? Теж хочу "0" поставити.
ricardo
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Повідомлень: 701
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:20

  ricardo написав:
  Кочевник написав:Надіслали опитування

Куди надіслали? Теж хочу "0" поставити.

У viber на колишній фінансовий номер.Від користувача ConcordBank
Кочевник
 
Повідомлень: 2011
З нами з: 16.02.17
Подякував: 344 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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  #<1 ... 1019102010211022
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