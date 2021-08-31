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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 10:08
Кочевник написав:
Надіслали опитування
Куди надіслали? Теж хочу "0" поставити.
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ricardo
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:20
ricardo написав: Кочевник написав:
Надіслали опитування
Куди надіслали? Теж хочу "0" поставити.
У viber на колишній фінансовий номер.Від користувача ConcordBank
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Кочевник
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- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 344 раз.
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