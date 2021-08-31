RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1019102010211022

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:08

Re: Конкорд

  Кочевник написав:Надіслали опитування

Куди надіслали? Теж хочу "0" поставити.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 701
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:20

  ricardo написав:
  Кочевник написав:Надіслали опитування

Куди надіслали? Теж хочу "0" поставити.

У viber на колишній фінансовий номер.Від користувача ConcordBank
Кочевник
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 16.02.17
Подякував: 345 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:38

  Amethyst написав:Блин, как теперь вывести эти 4.31?
В кассу шоли сгонять?

Пополните мобилку или интернет.
Я на Фрегат сбросил последние копейки - и прощай, Лудший!))
tmp01
 
Повідомлень: 904
З нами з: 14.03.12
Подякував: 119 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:00

  tmp01 написав:
  Amethyst написав:Блин, как теперь вывести эти 4.31?
В кассу шоли сгонять?

Пополните мобилку или интернет.
Я на Фрегат сбросил последние копейки - и прощай, Лудший!))

Я прощолкав копійки вивести. Віддав на благодійність під час закриття рахунків.
Кочевник
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 16.02.17
Подякував: 345 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:24

Re: Конкорд

Нашел последнюю (вроде бы) версию тарифов по Инджою https://concord.ua/uploads/redactor/60ebe0dc451a9.pdf и вижу, что там осталось два варианта бесплатного вывода:
1. за допомогою сервісу р2р Банку: за рахунок власних коштів - не тарифікується
2. в разделе "Операції за допомогою мобільного додатку «NEOBANK для всіх»" есть пункт "на рахунки за реквізитами IBAN в національні валюті: за рахунок власних коштів - не тарифікується"

по первому варианту - о каком сервисе речь? где его искать? Если https://ecom-concord.procard.ua/transferindexnew.jsp , то тут рисует стандартную комиссию 0.8%+3.00 грн

по второму варианту - есть какая-то возможность авторизоваться в Необанке без пина? Карте сто лет и пин не сохранился, т.к. ни разу не использовался.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 30.08.09
Подякував: 159 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1019102010211022
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, Spring, vitaliy1111, Кочевник і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97353)
01.09.2021 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.