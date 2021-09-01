Куди надіслали? Теж хочу "0" поставити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 10:08
Re: Конкорд
Додано: Сер 01 вер, 2021 10:20
Додано: Сер 01 вер, 2021 15:38
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:00
Додано: Сер 01 вер, 2021 19:24
Re: Конкорд
Нашел последнюю (вроде бы) версию тарифов по Инджою
1. за допомогою сервісу р2р Банку: за рахунок власних коштів - не тарифікується
2. в разделе "Операції за допомогою мобільного додатку «NEOBANK для всіх»" есть пункт "на рахунки за реквізитами IBAN в національні валюті: за рахунок власних коштів - не тарифікується"
по первому варианту - о каком сервисе речь? где его искать? Если
по второму варианту - есть какая-то возможность авторизоваться в Необанке без пина? Карте сто лет и пин не сохранился, т.к. ни разу не использовался.
Додано: Чет 02 вер, 2021 07:46
Re: Конкорд
отут искали?
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