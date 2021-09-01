Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 10:08
Кочевник написав:
Надіслали опитування
Куди надіслали? Теж хочу "0" поставити.
ricardo
Повідомлень: 703
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Подякували: 57 раз.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:20
ricardo написав: Кочевник написав:
Надіслали опитування
Куди надіслали? Теж хочу "0" поставити.
У viber на колишній фінансовий номер.Від користувача ConcordBank
Кочевник
Повідомлень: 2016
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:38
Amethyst написав:
Блин, как теперь вывести эти 4.31?
В кассу шоли сгонять?
Пополните мобилку или интернет.
Я на Фрегат сбросил последние копейки - и прощай, Лудший!))
tmp01
Повідомлень: 904
З нами з: 14.03.12
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Додано: Сер 01 вер, 2021 16:00
tmp01 написав: Amethyst написав:
Блин, как теперь вывести эти 4.31?
В кассу шоли сгонять?
Пополните мобилку или интернет.
Я на Фрегат сбросил последние копейки - и прощай, Лудший!))
Я прощолкав копійки вивести. Віддав на благодійність під час закриття рахунків.
Кочевник
Повідомлень: 2016
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Додано: Сер 01 вер, 2021 19:24
Нашел последнюю (вроде бы) версию тарифов по Инджою
https://concord.ua/uploads/redactor/60ebe0dc451a9.pdf
и вижу, что там осталось два варианта бесплатного вывода:
1. за допомогою сервісу р2р Банку: за рахунок власних коштів - не тарифікується
2. в разделе "Операції за допомогою мобільного додатку «NEOBANK для всіх»" есть пункт "на рахунки за реквізитами IBAN в національні валюті: за рахунок власних коштів - не тарифікується"
по первому варианту - о каком сервисе речь? где его искать? Если
https://ecom-concord.procard.ua/transferindexnew.jsp
, то тут рисует стандартную комиссию 0.8%+3.00 грн
по второму варианту - есть какая-то возможность авторизоваться в Необанке без пина? Карте сто лет и пин не сохранился, т.к. ни разу не использовался.
Кащей
Повідомлень: 1276
З нами з: 30.08.09
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Додано: Чет 02 вер, 2021 07:46
Кащей написав:
Нашел последнюю (вроде бы) версию тарифов
отут искали?
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi Кащей написав:
по второму варианту - есть какая-то возможность авторизоваться в Необанке без пина? Карте сто лет и пин не сохранился, т.к. ни разу не использовался.
Тут речь про ПИН для входа в Нео, вы его сами придумаете при 1й регистрации.
В Нео есть свой сервис р2р, он платный для вывода на чужие карты, 0.5%
Вывод нашару пока тока с Дебетовой, но в кедах, перчатках, маске и оксолиновой мазЬю у носе
Amethyst
Повідомлень: 801
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Подякували: 138 раз.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 14:33
Тут речь про ПИН для входа в Нео, вы его сами придумаете при 1й регистрации.
Боюсь, что нет. Явно хотят ПИН от карты. И если его ввести неправильно, процесс регистрации дальше не идет.
ывод нашару пока тока с Дебетовой, но в кедах, перчатках, маске и оксолиновой мазЬю у носе
С Инджоя тоже бесплатный нал. Проблема даже не в кедах, а в том, что нет пин-кода. Не помню даже, как его получал и каким образом.
Похоже, придется Лудшему на прощанье пол-процента подарить.
Кащей
Повідомлень: 1276
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Подякував: 162 раз.
Подякували: 59 раз.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 14:45
Кащей, сбросьте ПИН через поддержку контакт-центра и затем установите его в банкомате любого банка. Цена вопроса до 10 грн.
MASolomko
Повідомлень: 3633
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1
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:16
Обновилка в Нео пришла
Акційну пропозицію продовжено: реферальна програма за супервигідними умовами – 99 гривень за кожного залученого!
Мне вот интерестно: за такую рефку я по морде потом не получу от кореша?
Amethyst
Повідомлень: 801
З нами з: 05.05.21
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Подякували: 138 раз.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:30
Amethyst написав:
Обновилка в Нео пришла
Акційну пропозицію продовжено: реферальна програма за супервигідними умовами – 99 гривень за кожного залученого!
Мне вот интерестно: за такую рефку я по морде потом не получу от кореша?
Аякже, це пропозиція виключно для мазохістів. Відпочатку зрозуміло, що буде жорстко...
kreuz
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