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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:46
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Vorlon
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:31
В опросе в Вайбере поставил оценку 0. Позвонили спросили почему. Сказал потом что нет возможности без комиссии вывести средства
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andreyiskra
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