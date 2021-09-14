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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:46
Re: Конкорд
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:31
В опросе в Вайбере поставил оценку 0. Позвонили спросили почему. Сказал потом что нет возможности без комиссии вывести средства
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:40
витік кодів банку в мережу
Додано: Вів 14 вер, 2021 23:16
Ну, став трошки опенсорс, що у цьому поганого? У Майкрософта калька разів зливали код віндовс і нічого - пережили.
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