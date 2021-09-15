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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1020102110221023

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:46

Re: Конкорд

https://psm7.com/fintech/ukrainskij-sta ... -seti.html
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:31

В опросе в Вайбере поставил оценку 0. Позвонили спросили почему. Сказал потом что нет возможности без комиссии вывести средства
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:40

витік кодів банку в мережу

https://t.me/badbank777/2816
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:16

  greenozon написав:витік кодів банку в мережу

https://t.me/badbank777/2816

Ну, став трошки опенсорс, що у цьому поганого? У Майкрософта калька разів зливали код віндовс і нічого - пережили.
klug
 
Повідомлень: 6094
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:21

После моего вчерашнего "нуля" в ответ на их опрос "какова вероятность что вы порекомендуете карты Конкорда своим близким и родственникам" мне тоже сегодня перезванивали. Ну и как коллеги на вопрос какова причина столь низкой оценки - ответил: "причина одна изменившиеся тарифы не оставившие никаких способов бесплатного выхода и при таких условиях рекомендовать кому-либо Конкорд я не могу. Более того двое моих родственников уже забрали все свои деньги отсюда, а я жду окончания последнего депо". Парень звонивший трижды переспрашивал - точно ли у меня не было конфликта с отделением или горячкой и прична низкой оценки только в тарифах. ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:10

  Flamingo написав:После моего вчерашнего "нуля" в ответ на их опрос "какова вероятность что вы порекомендуете карты Конкорда своим близким и родственникам" мне тоже сегодня перезванивали. Ну и как коллеги на вопрос какова причина столь низкой оценки - ответил: "причина одна изменившиеся тарифы не оставившие никаких способов бесплатного выхода и при таких условиях рекомендовать кому-либо Конкорд я не могу. Более того двое моих родственников уже забрали все свои деньги отсюда, а я жду окончания последнего депо". Парень звонивший трижды переспрашивал - точно ли у меня не было конфликта с отделением или горячкой и прична низкой оценки только в тарифах. ;)

прошлая неделя, был разговор один в один ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:13

  Lost написав:
  Flamingo написав:После моего вчерашнего "нуля" в ответ на их опрос "какова вероятность что вы порекомендуете карты Конкорда своим близким и родственникам" мне тоже сегодня перезванивали. Ну и как коллеги на вопрос какова причина столь низкой оценки - ответил: "причина одна изменившиеся тарифы не оставившие никаких способов бесплатного выхода и при таких условиях рекомендовать кому-либо Конкорд я не могу. Более того двое моих родственников уже забрали все свои деньги отсюда, а я жду окончания последнего депо". Парень звонивший трижды переспрашивал - точно ли у меня не было конфликта с отделением или горячкой и прична низкой оценки только в тарифах. ;)

прошлая неделя, был разговор один в один ;)

Хай Лена Соседка спустится со своих розовых финтех-облаков, и посмотрит на то, во что превратилось её детище.
В банку непригодную для жизни
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:12

сегодня тоже звонили за 0 - сказал тоже самое )
руб вход два выход ...
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:30

  IMPRINTER написав:сегодня тоже звонили за 0 - сказал тоже самое )
руб вход два выход ...

Справедливости ради, вход, тоже, обложили.
  Flamingo написав:причина одна изменившиеся тарифы не оставившие никаких способов бесплатного выхода

Спалю один. СЭП на 99 копеек.
wig
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Повідомлень: 4875
З нами з: 06.01.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 316 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:38

  wig написав:
  IMPRINTER написав:сегодня тоже звонили за 0 - сказал тоже самое )
руб вход два выход ...

Справедливости ради, вход, тоже, обложили.
  Flamingo написав:причина одна изменившиеся тарифы не оставившие никаких способов бесплатного выхода

Спалю один. СЭП на 99 копеек.

И много вы так выведете? ;) Аж 49 грн. 50 коп. в день!!! Ибо как сказала поддержка в нео можно поднять лимит СЭП не более 50 шт. в день :(
Flamingo
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Повідомлень: 6921
З нами з: 20.03.15
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Подякували: 1892 раз.
 
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