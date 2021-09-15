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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:46
Re: Конкорд
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:31
В опросе в Вайбере поставил оценку 0. Позвонили спросили почему. Сказал потом что нет возможности без комиссии вывести средства
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:40
витік кодів банку в мережу
Додано: Вів 14 вер, 2021 23:16
Ну, став трошки опенсорс, що у цьому поганого? У Майкрософта калька разів зливали код віндовс і нічого - пережили.
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:21
После моего вчерашнего "нуля" в ответ на их опрос "какова вероятность что вы порекомендуете карты Конкорда своим близким и родственникам" мне тоже сегодня перезванивали. Ну и как коллеги на вопрос какова причина столь низкой оценки - ответил: "причина одна изменившиеся тарифы не оставившие никаких способов бесплатного выхода и при таких условиях рекомендовать кому-либо Конкорд я не могу. Более того двое моих родственников уже забрали все свои деньги отсюда, а я жду окончания последнего депо". Парень звонивший трижды переспрашивал - точно ли у меня не было конфликта с отделением или горячкой и прична низкой оценки только в тарифах.
Додано: Сер 15 вер, 2021 16:10
прошлая неделя, был разговор один в один
Додано: Сер 15 вер, 2021 16:13
Хай Лена Соседка спустится со своих розовых финтех-облаков, и посмотрит на то, во что превратилось её детище.
В банку непригодную для жизни
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:12
сегодня тоже звонили за 0 - сказал тоже самое )
руб вход два выход ...
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:30
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:38
И много вы так выведете? Аж 49 грн. 50 коп. в день!!! Ибо как сказала поддержка в нео можно поднять лимит СЭП не более 50 шт. в день
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