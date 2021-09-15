RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1021102210231024

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:17

Браття і сестри! Скажіть, коли бабло дають по 99 грн. за приведи друга? :| Це чистоганом? Чи наЛОХ ще здирають?

П.С. Поділяю обурення громади! Банка скурвилася з тарифами. :evil: Ганьба міроєдам! :evil: Нажрали харю на тимчасових труднощах. Дєрут с трудящіхся втрідорога! :evil:

Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 16 вер, 2021 10:45, всього редагувалось 2 разів.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29536
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2102 раз.
Подякували: 2190 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:19

  Flamingo написав: Более того двое моих родственников уже забрали все свои деньги отсюда,
я тоже забрал до копейки со старого инджой.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8601
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1540 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:21

  vitaliian написав:
  Flamingo написав: Более того двое моих родственников уже забрали все свои деньги отсюда,
я тоже забрал до копейки со старого инджой.

Банку треба покарати! Ганьба! Позор!!! :evil: Всі на вихід!! Бариги абарзєлі!! 8)

Всі виносимо звідси золоті монетки! 8) Гнила банка! Відстій!
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29536
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2102 раз.
Подякували: 2190 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:26

  Amethyst написав:Банк теперь чиста для обналу, СЭПы тут не выходят :mrgreen:
И это банка со своим процессинХом, он им, наверное, оч. дорог :mrgreen:
ну хай теперь юзают процессинг без остатков на щитаХ :mrgreen:

Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29536
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2102 раз.
Подякували: 2190 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:34

  IMPRINTER написав:ну что - конь насрал прощальные %%% ...
выводим их, и давайдасвиданье

Насрав так насрав! 8) Не по кінські, а по свинячі. :evil: Заберу аХційні 99 грн і забираю манатки. 8)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 16 вер, 2021 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29536
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2102 раз.
Подякували: 2190 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:42

Ти ж мене підманула!

  IMPRINTER написав:_Slava_



а как пела как пела )

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
Все прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настает;
Стрекоза уж не поет:
И кому же в ум пойдет
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползет она:
«Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!» —
«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?» —
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так, что голову вскружило». —
«А, так ты...» — «Я без души
Лето целое все пела». —
«Ты все пела? это дело:
Так поди же, попляши! :mrgreen:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29536
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2102 раз.
Подякували: 2190 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:19

Re: Конкорд

  Козак-характерник написав:Банку треба покарати!
Процесс уже пошел - последние несколько страниц на канале в телеге https://t.me/badbank777 банку утюжат по полной :mrgreen:
la9
 
Повідомлень: 2076
З нами з: 02.07.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1021102210231024
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Google Feedfetcher, ingtrans, jay2004, liliya_logical, MASolomko, ramaz і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97874)
16.09.2021 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.