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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1022102310241025

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:17

Додаток Необанк оновився.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:53

  ricardo написав:Додаток Необанк оновився.

Застосунок. :)
Козак-характерник
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Попередження: 1
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:07

Re: Конкорд

Хто там хотів оцінити роботу банку? 😉
Конкорд прислав сьогодні на вайбер : https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1 ... rmResponse
1finanсier
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Повідомлень: 356
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Подякував: 125 раз.
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