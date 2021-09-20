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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 вер, 2021 11:17
Додаток Необанк оновився.
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Додано: Суб 18 вер, 2021 11:53
ricardo написав:
Додаток Необанк оновився.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:07
Хто там хотів оцінити роботу банку? 😉
Конкорд прислав сьогодні на вайбер : https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1 ... rmResponse
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