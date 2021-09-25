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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:07
Re: Конкорд
Хто там хотів оцінити роботу банку? 😉
Конкорд прислав сьогодні на вайбер :
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:20
Бабла досі немає по аХції "приведи друга". Кінь кидає на гроші? Треба стукати чи виплатять самі?
Додано: Суб 25 вер, 2021 18:42
А над банкой сгущаются тучи - НЕлудший оказался в эпицентре скандала
США приняли санкции в отношении криптовалютного обменника Suex, который, по инет-информации, связан с НЕлудшим и биржей ExMo, все транзакции в гривнах на которой также принимаются через Банк Конкорд.
З.Ы. Новый процессинг рулит. Как-то быстро они под раздачу попали
Додано: Суб 25 вер, 2021 20:45
Re: Конкорд
Застосунок 2ой день не работает. Обновится не предлагает.
Додано: Суб 25 вер, 2021 20:48
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