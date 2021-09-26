В состав банковской группы вошли: акционерный банк Конкорд, компании Корд Пей и Электроник Пеймент Солюшнс (Великобритания).
Контролерами банковской группы являются Юлия Соседка и Елена Соседка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 вер, 2021 09:41
Re: Конкорд
Национальный банк Украины признал банковскую группу Конкорд. Ответственным юрлицом группы является АТ "АКБ Конкорд", говорится в сообщении НБУ.
В состав банковской группы вошли: акционерный банк Конкорд, компании Корд Пей и Электроник Пеймент Солюшнс (Великобритания).
Контролерами банковской группы являются Юлия Соседка и Елена Соседка.
Додано: Пон 27 вер, 2021 18:41
за поребриком НЕлудший - чуть ли не абсолютное зло, раскручивают скандал
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