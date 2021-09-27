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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 09:41

Re: Конкорд

Национальный банк Украины признал банковскую группу Конкорд. Ответственным юрлицом группы является АТ "АКБ Конкорд", говорится в сообщении НБУ.

В состав банковской группы вошли: акционерный банк Конкорд, компании Корд Пей и Электроник Пеймент Солюшнс (Великобритания).

Контролерами банковской группы являются Юлия Соседка и Елена Соседка.

https://finance.liga.net/bank/novosti/v ... bstvenniki
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:41

  greenozon написав:
  la9 написав:А над банкой сгущаются тучи - НЕлудший оказался в эпицентре скандала
https://forklog.com/sovladeltsa-podsank ... banka-mts/
США приняли санкции в отношении криптовалютного обменника Suex, который, по инет-информации, связан с НЕлудшим и биржей ExMo, все транзакции в гривнах на которой также принимаются через Банк Конкорд.

З.Ы. Новый процессинг рулит. Как-то быстро они под раздачу попали :mrgreen:


«Эта публикация – попытка осуществить информационную атаку на ConcordBank, цель которой шантаж, вымогательство и нанесение ущерба деловой репутации банка», – заявил представитель банка.

за поребриком НЕлудший - чуть ли не абсолютное зло, раскручивают скандал
https://glavcom.ua/amp/economics/financ ... 86504.html
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 03:26

Тепер ясно, що за кампанія проти фізиків. З такими "клієнтами" фізики й даремно не потрібні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:46

  klug написав:Тепер ясно, що за кампанія проти фізиків. З такими "клієнтами" фізики й даремно не потрібні.


там и Пивденный засветился, но быстро съехал, мол, не я, а финпосредник
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