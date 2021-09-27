la9 написав:А над банкой сгущаются тучи - НЕлудший оказался в эпицентре скандала https://forklog.com/sovladeltsa-podsank ... banka-mts/ США приняли санкции в отношении криптовалютного обменника Suex, который, по инет-информации, связан с НЕлудшим и биржей ExMo, все транзакции в гривнах на которой также принимаются через Банк Конкорд.
З.Ы. Новый процессинг рулит. Как-то быстро они под раздачу попали
«Эта публикация – попытка осуществить информационную атаку на ConcordBank, цель которой шантаж, вымогательство и нанесение ущерба деловой репутации банка», – заявил представитель банка.