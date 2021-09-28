Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 вер, 2021 09:41
Национальный банк Украины признал банковскую группу Конкорд. Ответственным юрлицом группы является АТ "АКБ Конкорд", говорится в сообщении НБУ.
В состав банковской группы вошли: акционерный банк Конкорд, компании Корд Пей и Электроник Пеймент Солюшнс (Великобритания).
Контролерами банковской группы являются Юлия Соседка и Елена Соседка.
https://finance.liga.net/bank/novosti/v ... bstvenniki
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Додано: Пон 27 вер, 2021 18:41
greenozon написав: la9 написав:
А над банкой сгущаются тучи - НЕлудший оказался в эпицентре скандала
https://forklog.com/sovladeltsa-podsank ... banka-mts/
США приняли санкции в отношении криптовалютного обменника Suex, который, по инет-информации, связан с НЕлудшим и биржей ExMo, все транзакции в гривнах на которой также принимаются через Банк Конкорд.
З.Ы. Новый процессинг рулит. Как-то быстро они под раздачу попали
«Эта публикация – попытка осуществить информационную атаку на ConcordBank, цель которой шантаж, вымогательство и нанесение ущерба деловой репутации банка», – заявил представитель банка.
за поребриком НЕлудший - чуть ли не абсолютное зло, раскручивают скандал
https://glavcom.ua/amp/economics/financ ... 86504.html
la9
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Додано: Вів 28 вер, 2021 03:26
Тепер ясно, що за кампанія проти фізиків. З такими "клієнтами" фізики й даремно не потрібні.
klug
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:46
klug написав:
Тепер ясно, що за кампанія проти фізиків. З такими "клієнтами" фізики й даремно не потрібні.
там и Пивденный засветился, но быстро съехал, мол, не я, а финпосредник
cohan
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:46
cohan написав: klug написав:
Тепер ясно, що за кампанія проти фізиків. З такими "клієнтами" фізики й даремно не потрібні.
там и Пивденный засветился, но быстро съехал, мол, не я, а финпосредник
Я за півнем не слідкую. Він теж почав вичавлювати фізиків?
klug
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:40
klug написав: cohan написав: klug написав:
Тепер ясно, що за кампанія проти фізиків. З такими "клієнтами" фізики й даремно не потрібні.
там и Пивденный засветился, но быстро съехал, мол, не я, а финпосредник
Я за півнем не слідкую. Він теж почав вичавлювати фізиків?
не, пока только по приему платежей
я в него не лезу вообще, хватило новостей про хищения и прокуратуру в 2016 примерно
cohan
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:00
klug написав:
Він теж почав вичавлювати фізиків?
Так...ще раніше ніж СоСо.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:52
la9
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:37
Обслуговувала банка лише агрегатора через який мили бабло...а от чи були в долі?
Це має встановити розслідування.
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