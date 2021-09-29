Последние несколько дней банк ConcordBank находится под беспрецедентным давлением со стороны криминальных элементов, проживающих на территории РФ. На протяжении последних 2 недель я и руководство нашего банка получали неоднократные угрозы от лиц, связанных с гражданином России Павлом Врублевским. Эти лица требовали выплатить им определенную сумму денег, иначе банк будет подвергнут информационной атаке. Именно это мы сейчас и наблюдаем, поскольку отказались выполнять требования кибер-рэкетиров.



Атака на банк началась с российских анонимных telegram-каналов, тесно аффилированных с гражданином Врублевским, которые на протяжении нескольких дней систематически распространяли ложную информацию о ConcordBank. Естественно, данные публикации написаны в провокационной форме, но при этом не несут в себе никаких доказательств. Далее эти фейки подхватили российские информационные ресурсы. Некоторые из них, заблокированы на территории Украины решением СНБО, поскольку их деятельность угрожает национальной безопасности.



Ну а сейчас, к моему глубокому разочарованию и сожалению, дезинформацию с этих ресурсов стали распространять и украинские издания. Отвечаю тезисно: ConcordBank не имеет никакого отношения ни к группировке HYDRA, ни криптовалютному брокеру Suex.



Распространение ложной информации направлено исключительно на то, чтобы вызвать беспокойство у наших бизнес-партнеров, испортить репутацию и причинить банку материальный ущерб в отместку за то, что мы отказались платить кибер-рэкетирам. Банк уже обратился с соответствующим заявлением в компетентные органы. Юристы готовят иски, но получить судебные решения значительно дольше, чем репостить всякую чушь. Я не сомневаюсь, что со временем будет дана оценка всему происходящему и заказчики понесут наказание, и я уверена, что этот случай станет успешным кейсом для государства по отработке блокировок подобных манипуляций, осуществляемых из России.