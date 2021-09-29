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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:40
Для очищения репутации нужно установить депоставки физлицам: 15% в грн. и 5% в долларах и евро.
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demichh
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:43
И сделать бесплатный вывод средств.
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MASolomko
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:16
MASolomko написав:
И сделать бесплатный вывод средств.
при чем не только со своего аккаунта
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cohan
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