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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:40
Для очищения репутации нужно установить депоставки физлицам: 15% в грн. и 5% в долларах и евро.
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:43
Re: Конкорд
И сделать бесплатный вывод средств.
Додано: Чет 30 вер, 2021 14:16
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:16
Re: Конкорд
да че там - даешь 12% безналоговых в евро!
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:24
Re: Конкорд
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