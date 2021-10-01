|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:40
Для очищения репутации нужно установить депоставки физлицам: 15% в грн. и 5% в долларах и евро.
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:43
Re: Конкорд
И сделать бесплатный вывод средств.
Додано: Чет 30 вер, 2021 14:16
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:16
Re: Конкорд
да че там - даешь 12% безналоговых в евро!
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:24
Re: Конкорд
Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:29
Stringer
Как-то маловато. Я со своих солнечных батарей получаю 30% чистыми в евро. Нужно предлагать хотябы 25% в евро.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:00
Репутация, как и клиенты, зарабатываются годам....
А теряются за считанные дни.
Будет и лудшему, и другим банкам наука!
|