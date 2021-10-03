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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1024102510261027

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:40

Для очищения репутации нужно установить депоставки физлицам: 15% в грн. и 5% в долларах и евро.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:43

Re: Конкорд

И сделать бесплатный вывод средств.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:16

  MASolomko написав:И сделать бесплатный вывод средств.

при чем не только со своего аккаунта
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:16

Re: Конкорд

да че там - даешь 12% безналоговых в евро! 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:24

Re: Конкорд

  demichh написав:Для очищения репутации нужно
думается мне, что после такого попадалова, банка вновь может стать более лояльной к физикам. А то они думали на новом процессинге и бабло по легкому поднимать, и не иметь гемора с розницей...
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:29

Stringer
Как-то маловато. Я со своих солнечных батарей получаю 30% чистыми в евро. Нужно предлагать хотябы 25% в евро.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:00

Репутация, как и клиенты, зарабатываются годам....
А теряются за считанные дни.
Будет и лудшему, и другим банкам наука! :)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:33

Депозит на карту тут когда падает. С самого утра или ближе к 11?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:27

Re: Конкорд

demichh написав:Депозит на карту тут когда падает. С самого утра или ближе к 11?
Зранку.
Zochan
 
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  #<1 ... 1024102510261027
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