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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1025102610271028

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:23

  Hemi написав:Нове покращення. З 28.10.21 на залишок доллару США 1%.
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi

Ще витрати на СМС обрізали...СМС від 2000 по операції буде приходити.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37873
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Hemi написав:Нове покращення. З 28.10.21 на залишок доллару США 1%.
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi

Ще витрати на СМС обрізали...СМС від 2000 по операції буде приходити.

Последние их действия говорят о том, что банка взяла курс на юриков. Причем, сомнительной репутации, судя по последним новостям
la9
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 02.07.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:04

Досі не виплатили гроші по аХції "Приведи друга". 99 грн. :twisted:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29609
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2105 раз.
Подякували: 2206 раз.
Попередження: 1
 
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  #<1 ... 1025102610271028
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Конкорд (10273)
06.10.2021 21:04
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