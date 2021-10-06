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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 19:23
Ще витрати на СМС обрізали...СМС від 2000 по операції буде приходити.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 06 жов, 2021 19:27
Квесторе_поверніться написав:
Ще витрати на СМС обрізали...СМС від 2000 по операції буде приходити.
Последние их действия говорят о том, что банка взяла курс на юриков. Причем, сомнительной репутации, судя по последним новостям
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la9
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Додано: Сер 06 жов, 2021 20:04
Досі не виплатили гроші по аХції "Приведи друга". 99 грн.
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Козак-характерник
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