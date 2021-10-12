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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1025102610271028

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:23

  Hemi написав:Нове покращення. З 28.10.21 на залишок доллару США 1%.
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi

Ще витрати на СМС обрізали...СМС від 2000 по операції буде приходити.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37910
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Hemi написав:Нове покращення. З 28.10.21 на залишок доллару США 1%.
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi

Ще витрати на СМС обрізали...СМС від 2000 по операції буде приходити.

Последние их действия говорят о том, что банка взяла курс на юриков. Причем, сомнительной репутации, судя по последним новостям
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:04

Досі не виплатили гроші по аХції "Приведи друга". 99 грн. :twisted:
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 29631
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:44

  Hemi написав:Нове покращення. З 28.10.21 на залишок доллару США 1%.
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi

Печально, похоже нужно действительно с лучшим прощаться. А где, кстати, хороший % на остаток по доллару на текущем? Кроме скунса с их 3% :lol:
lloydbanksua
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Повідомлень: 821
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:34

  lloydbanksua написав:
  Hemi написав:Нове покращення. З 28.10.21 на залишок доллару США 1%.
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi

Печально, похоже нужно действительно с лучшим прощаться. А где, кстати, хороший % на остаток по доллару на текущем? Кроме скунса с их 3% :lol:

тоже интересно :!:
swan forever
 
Повідомлень: 1079
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:01

С 18 октября в приложении icON25 будет отключена функция обмена валют и переводов между картами.
Hemi
 
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:18

  Hemi написав:С 18 октября в приложении icON25 будет отключена функция обмена валют и переводов между картами.

Загін в необанк?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37910
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
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  #<1 ... 1025102610271028
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