Hemi написав:Нове покращення. З 28.10.21 на залишок доллару США 1%.
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi
Ще витрати на СМС обрізали...СМС від 2000 по операції буде приходити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 19:23
Ще витрати на СМС обрізали...СМС від 2000 по операції буде приходити.
Додано: Сер 06 жов, 2021 19:27
Последние их действия говорят о том, что банка взяла курс на юриков. Причем, сомнительной репутации, судя по последним новостям
Додано: Чет 07 жов, 2021 18:44
Печально, похоже нужно действительно с лучшим прощаться. А где, кстати, хороший % на остаток по доллару на текущем? Кроме скунса с их 3%
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:34
тоже интересно
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:01
С 18 октября в приложении icON25 будет отключена функция обмена валют и переводов между картами.
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:18
Додано: Чет 14 жов, 2021 01:42
Re: Конкорд
Додано: Чет 14 жов, 2021 07:39
Вводимо
1. Номер мобільного.
2. Цифірь з СМС.
3. Номер карти, термін, ПІН.
4. Стару цифір з СМС. (Буде кодом доступу в додаток)
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