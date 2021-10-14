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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:50
Re: Конкорд
Из-за введения комиссий, неинтересного % на остаток виртуалки давно не пользовался конкордом. Ради интереса зашёл в iCon25 - пропал инджой, который до 24 года. Только виртуалка - это так и надо?
Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:28
Amid скорее всего из-за неактивности пропала. Обратитесь в отделение, ее восстановят. У меня так с дебетной долларовой картой было.
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