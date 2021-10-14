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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1026102710281029

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:50

Re: Конкорд

Из-за введения комиссий, неинтересного % на остаток виртуалки давно не пользовался конкордом. Ради интереса зашёл в iCon25 - пропал инджой, который до 24 года. Только виртуалка - это так и надо?
Amid
 
Повідомлень: 1657
З нами з: 12.06.08
Подякував: 198 раз.
Подякували: 307 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:28

Amid скорее всего из-за неактивности пропала. Обратитесь в отделение, ее восстановят. У меня так с дебетной долларовой картой было.
lloydbanksua
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Повідомлень: 823
З нами з: 22.04.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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  #<1 ... 1026102710281029
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