|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:50
Из-за введения комиссий, неинтересного % на остаток виртуалки давно не пользовался конкордом. Ради интереса зашёл в iCon25 - пропал инджой, который до 24 года. Только виртуалка - это так и надо?
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1658
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:28
Amid скорее всего из-за неактивности пропала. Обратитесь в отделение, ее восстановят. У меня так с дебетной долларовой картой было.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 823
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:01
Amid написав:
Из-за введения комиссий, неинтересного % на остаток виртуалки давно не пользовался конкордом. Ради интереса зашёл в iCon25 - пропал инджой, который до 24 года. Только виртуалка - это так и надо?
Так это не новость, они не активные карты блочат. Разблокируется звонком в кал
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2723
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 524 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk
, valya
, Vatsyk
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|