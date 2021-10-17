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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:50
Re: Конкорд
Из-за введения комиссий, неинтересного % на остаток виртуалки давно не пользовался конкордом. Ради интереса зашёл в iCon25 - пропал инджой, который до 24 года. Только виртуалка - это так и надо?
Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:28
Amid скорее всего из-за неактивности пропала. Обратитесь в отделение, ее восстановят. У меня так с дебетной долларовой картой было.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:01
Додано: Суб 16 жов, 2021 12:45
Только что потянул с Альфы на конкорд. Карта альфы была привязана в необанке. С альфы деньги списались, а на конкорд виртуальную карту так и не зашли. В Выписке необанка нет никаких даже попыток зачисления. Оставил заявку в техподдержку
Додано: Суб 16 жов, 2021 21:44
Re: Конкорд
Zonenor, тоже попал на этот инцидент фактически в такое же время. Поддержка сообщила, что пополнение было неуспешным. Но запросила квитанцию и выписку с карты, с которой тянул. Передал, проблему зафиксировали.
И вот только что на карту, с которой тянул, пришел возврат.
Конкорд обновляет тарифы: 28 октября и 15 ноября.
Додано: Нед 17 жов, 2021 20:03
Додано: Пон 18 жов, 2021 07:14
У меня некоторое время назад также пропали Доходная и injoy (хотя по сроку до 25 года), затем пропали валютные. На гарячке сказали, что восстановить нельзя. Поверил, выбросил пластик уже давно даже оставшийся. А тут уже второй ответ, что можно оказывается
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:58
Monk23 У меня тоже пропали старые неактивные карты. Звонок в кал решил вопрос. Они пишут какую-то заяву и через пару дней всё заработало, теперь пользуюсь.
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