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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 22:32
Квесторе_поверніться написав:
https://my.neobank.one
uaprofi написав: Квесторе_поверніться написав:
в необанк?
как?
Вводимо
1. Номер мобільного.
2. Цифірь з СМС.
3. Номер карти, термін, ПІН.
4. Стару цифір з СМС. (Буде кодом доступу в додаток)
Підтверджуємо згоду на генерацію паролів.
А какого они требуют ПИН ?
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