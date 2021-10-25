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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1027102810291030

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 22:32

  Квесторе_поверніться написав:
  uaprofi написав:
  Квесторе_поверніться написав:в необанк?


как?

https://my.neobank.one
Вводимо
1. Номер мобільного.
2. Цифірь з СМС.
3. Номер карти, термін, ПІН.
4. Стару цифір з СМС. (Буде кодом доступу в додаток)
Підтверджуємо згоду на генерацію паролів.

А какого они требуют ПИН ?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:16

Re: Конкорд

  reef написав:А какого они требуют ПИН ?

Додатковий захист...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37978
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:19

Дурний приклад Прихвата, коли ти ніби додаєш ще один фактор, але плюєш на правила МПС.
klug
 
Повідомлень: 6241
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  #<1 ... 1027102810291030
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