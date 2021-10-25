Квесторе_поверніться написав:
https://my.neobank.one
Вводимо
1. Номер мобільного.
2. Цифірь з СМС.
3. Номер карти, термін, ПІН.
4. Стару цифір з СМС. (Буде кодом доступу в додаток)
Підтверджуємо згоду на генерацію паролів.
А какого они требуют ПИН ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 22:32
А какого они требуют ПИН ?
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:16
Re: Конкорд
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:19
Дурний приклад Прихвата, коли ти ніби додаєш ще один фактор, але плюєш на правила МПС.
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