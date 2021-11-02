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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1027102810291030

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 22:32

  Квесторе_поверніться написав:
  uaprofi написав:
  Квесторе_поверніться написав:в необанк?


как?

https://my.neobank.one
Вводимо
1. Номер мобільного.
2. Цифірь з СМС.
3. Номер карти, термін, ПІН.
4. Стару цифір з СМС. (Буде кодом доступу в додаток)
Підтверджуємо згоду на генерацію паролів.

А какого они требуют ПИН ?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:16

Re: Конкорд

  reef написав:А какого они требуют ПИН ?

Додатковий захист...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:19

Дурний приклад Прихвата, коли ти ніби додаєш ще один фактор, але плюєш на правила МПС.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 04:30

Доброе утро, подскажите, как лучше гасить карту Необанка, чтобы засчиталось в тот же день (p2p тянуть/толкать, СЭП)?
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:33

Re: Конкорд

Нажаль можливість поповнення депозиту, який був відкритий у icon25, через дотаток NEOBANK не надається.
Також у додатку не відображаються ці депозити, а відображаються лише ті, які були відкриті саме у NEO, та відділенні.
Депозити, які не відображаються у NEO, ви можете поповнити через відділення нашого банку.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 01:36

  Інкогніто написав:Нажаль можливість поповнення депозиту, який був відкритий у icon25, через дотаток NEOBANK не надається. Також у додатку не відображаються ці депозити, а відображаються лише ті, які були відкриті саме у NEO, та відділенні. Депозити, які не відображаються у NEO, ви можете поповнити через відділення нашого банку.

Я пополнял свой депозит, открытый в icon25.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:36

Re: Конкорд

Інкогніто написав:Також у додатку не відображаються ці депозити, а відображаються лише ті, які були відкриті саме у NEO, та відділенні.


Нечего в NEO не открывал, но показывает один депозит. Остальныx не видно.
Может то просто проблема отобразить несколько договоров независимо где их открывали.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:37

Re: Конкорд

lloydbanksua написав:Я пополнял свой депозит, открытый в icon25.


А у вас их несколько и все видны?
Aps
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  #<1 ... 1027102810291030
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