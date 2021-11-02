Нажаль можливість поповнення депозиту, який був відкритий у icon25, через дотаток NEOBANK не надається. Також у додатку не відображаються ці депозити, а відображаються лише ті, які були відкриті саме у NEO, та відділенні. Депозити, які не відображаються у NEO, ви можете поповнити через відділення нашого банку.
Інкогніто написав:Нажаль можливість поповнення депозиту, який був відкритий у icon25, через дотаток NEOBANK не надається. Також у додатку не відображаються ці депозити, а відображаються лише ті, які були відкриті саме у NEO, та відділенні. Депозити, які не відображаються у NEO, ви можете поповнити через відділення нашого банку.