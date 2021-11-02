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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:31
Aps написав: lloydbanksua написав:
Было 2 - потом один из них закончился, пополнил им второй. Оба открывал ещё в iCon25.
Раньше в НЕО показывало только список из двух или трех депозитов. Потом они это исправили и можно было посмотреть все.
Сейчас они "улучшили" приложение в виде настраиваемых виджетов.
И этот виджет с депозитоми показывает только один. По крайней мере у меня не получается перейти на список депозитов.
На главной нажимаете кнопку "Отримати", там вкладка Депозитьі
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Hemi
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:45
Hemi написав:
На главной нажимаете кнопку "Отримати", там вкладка Депозитьі
Точно.
Прям квест какой-то с отвлекающим виджетом. )
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Aps
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