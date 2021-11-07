Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:31
Aps написав: lloydbanksua написав:
Было 2 - потом один из них закончился, пополнил им второй. Оба открывал ещё в iCon25.
Раньше в НЕО показывало только список из двух или трех депозитов. Потом они это исправили и можно было посмотреть все.
Сейчас они "улучшили" приложение в виде настраиваемых виджетов.
И этот виджет с депозитоми показывает только один. По крайней мере у меня не получается перейти на список депозитов.
На главной нажимаете кнопку "Отримати", там вкладка Депозитьі
Hemi
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:45
Hemi написав:
На главной нажимаете кнопку "Отримати", там вкладка Депозитьі
Точно.
Прям квест какой-то с отвлекающим виджетом. )
Aps
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 19:58
С виртуальной валютной карты можно снять без комиссии?
tano
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 21:01
tano написав:
С виртуальной валютной карты можно снять без комиссии?
без використання картки в касах відділень Банку - 1%
'
Тариф Виртуальна карта
lloydbanksua
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 22:17
lloydbanksua написав: tano написав:
С виртуальной валютной карты можно снять без комиссии?
без використання картки в касах відділень Банку - 1%
'
Тариф Виртуальна карта
А как обойти?
tano
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 22:28
tano,
На Ваню и в кассу
guntherhouse777
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Додано: Суб 06 лис, 2021 11:22
tano Как написал коллега выше - оформить One Card и с нее уже снять без комиссии. Хотя изначально только по Евро было снятие без %%.
lloydbanksua
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Додано: Пон 08 лис, 2021 08:22
А оплата грошового переказу на новой почте с Ван карты с комиссией будет?
andreyiskra
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:04
andreyiskra, если под данным термином НП понимает наложку в пользу физлица, то пройдёт как сторонний P2P-перевод и тариф соответствующий.
MASolomko
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