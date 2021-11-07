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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1028102910301031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:31

  Aps написав:
  lloydbanksua написав:Было 2 - потом один из них закончился, пополнил им второй. Оба открывал ещё в iCon25.

Раньше в НЕО показывало только список из двух или трех депозитов. Потом они это исправили и можно было посмотреть все.
Сейчас они "улучшили" приложение в виде настраиваемых виджетов.
И этот виджет с депозитоми показывает только один. По крайней мере у меня не получается перейти на список депозитов.

На главной нажимаете кнопку "Отримати", там вкладка Депозитьі
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:45

  Hemi написав:На главной нажимаете кнопку "Отримати", там вкладка Депозитьі


Точно.
Прям квест какой-то с отвлекающим виджетом. )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 19:58

С виртуальной валютной карты можно снять без комиссии?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 21:01

  tano написав:С виртуальной валютной карты можно снять без комиссии?

без використання картки в касах відділень Банку - 1%
'

Тариф Виртуальна карта
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 22:17

  lloydbanksua написав:
  tano написав:С виртуальной валютной карты можно снять без комиссии?

без використання картки в касах відділень Банку - 1%
'

Тариф Виртуальна карта


А как обойти?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 22:28

tano,
На Ваню и в кассу
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 11:22

tano Как написал коллега выше - оформить One Card и с нее уже снять без комиссии. Хотя изначально только по Евро было снятие без %%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 08:22

А оплата грошового переказу на новой почте с Ван карты с комиссией будет?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:04

Re: Конкорд

andreyiskra, если под данным термином НП понимает наложку в пользу физлица, то пройдёт как сторонний P2P-перевод и тариф соответствующий.
MASolomko
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  #<1 ... 1028102910301031
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