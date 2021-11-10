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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 20:34
lloydbanksua написав:
С 01.12.2021
банк отменяет начисление кешбека по дебетовой
/зарплатной/пенсионной картам.
Ганьба баригам!
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