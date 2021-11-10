lloydbanksua написав:С 01.12.2021 банк отменяет начисление кешбека по дебетовой/зарплатной/пенсионной картам.
Очередное подтверждение отказа банки от розницы в пользу интернет-эквайринга казино, буков, крипты и т.п. Кстати, как неожиданно начался недавний скандал вокруг банки, так резко и затих. Наталкивает на определенные мысли
la9 написав:недавний скандал вокруг банки, так резко и затих
в Телеграмм-канале Лена сообщает о продолжении
⛔️ Новости с полей! Нас продолжают пытаться атаковать. Я снова получаю запросы от журналистов из России. Хочу ответить здесь, для всех, кому интересно: я не могу комментировать чушь и ерунду, которую распространяют анонимные Telegram-каналы. О сложившейся ситуации я уже развернуто высказывалась здесь: https://t.me/neo_lena/67
📌Сейчас же коротко отвечу: нас по-прежнему шантажируют и продолжают вымогать деньги. На нас по-прежнему осуществляются информационные и DoS - атаки. Мы по-прежнему отслеживаем эту активность, фиксируем ее и передаем в правоохранительные органы.
❗️Подытожу: Я не веду переговоры с шантажистами. Мы работаем в штатном режиме и я абсолютно спокойна за будущее банка.
la9 написав:недавний скандал вокруг банки, так резко и затих
в Телеграмм-канале Лена сообщает ... я абсолютно спокойна за будущее банка.
Ну я Лену поздравляю. так держать. Хлавное спокойствие на выбранном пути А я вывел все гроши. Их КБ меня не интересует. Депозитов-пополняшек хотя бы от 11% на 3 мес нема. Жалко, шо такой функциональный и касивый ИБ пропадает. И я тоже спокоен. Отак спокойно клиенты и банк пошли каждый своей дорогой. Агаа