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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1029103010311032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:34

  lloydbanksua написав:С 01.12.2021 банк отменяет начисление кешбека по дебетовой/зарплатной/пенсионной картам.

Ганьба баригам! :twisted:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 08:50

  lloydbanksua написав:С 01.12.2021 банк отменяет начисление кешбека по дебетовой/зарплатной/пенсионной картам.

Очередное подтверждение отказа банки от розницы в пользу интернет-эквайринга казино, буков, крипты и т.п.
Кстати, как неожиданно начался недавний скандал вокруг банки, так резко и затих. Наталкивает на определенные мысли :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:19

  la9 написав:недавний скандал вокруг банки, так резко и затих

в Телеграмм-канале Лена сообщает о продолжении
⛔️ Новости с полей! Нас продолжают пытаться атаковать. Я снова получаю запросы от журналистов из России. Хочу ответить здесь, для всех, кому интересно: я не могу комментировать чушь и ерунду, которую распространяют анонимные Telegram-каналы. О сложившейся ситуации я уже развернуто высказывалась здесь: https://t.me/neo_lena/67

📌Сейчас же коротко отвечу: нас по-прежнему шантажируют и продолжают вымогать деньги. На нас по-прежнему осуществляются информационные и DoS - атаки. Мы по-прежнему отслеживаем эту активность, фиксируем ее и передаем в правоохранительные органы.

❗️Подытожу: Я не веду переговоры с шантажистами. Мы работаем в штатном режиме и я абсолютно спокойна за будущее банка.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:38

  kulikrom написав:
  la9 написав:недавний скандал вокруг банки, так резко и затих
в Телеграмм-канале Лена сообщает ... я абсолютно спокойна за будущее банка.
Ну я Лену поздравляю. так держать. Хлавное спокойствие на выбранном пути :)
А я вывел все гроши.
Их КБ меня не интересует.
Депозитов-пополняшек хотя бы от 11% на 3 мес нема.
Жалко, шо такой функциональный и касивый ИБ пропадает.
И я тоже спокоен.
Отак спокойно клиенты и банк пошли каждый своей дорогой. Агаа :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:51

Re: Конкорд

Влажные мечты соседки в телеге накануне вручения какой-то премии:
  • Эксперт года в сфере Fintech – ну, вы же догадались кто
  • Лучший кредитный продукт банка для потребителей - NEOCARD
  • Лучший процессинговый центр – Procard
  • Лучшее мобильное приложение банка – NEOBANK для всех
  • Лучший кредитный продукт банка для бизнеса – Быстрый кредит для МСБ от ConcordBank
  • Лучший банк-эквайер – ConcordBank
  • Лучший цифровой банк – NEOBANK для всех
  • Лучший партнер интернет-магазинов по приему платежей – ConcordPay

улыбнуло )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:10

  Amethyst написав:Депозитов-пополняшек хотя бы от 11% на 3 мес нема

лайф-хак для тех, кто как и я, ещё верит Соседкам. Валютный столб при пролонгации в отделении (!), в течение 10-ти дней после окончания, прибавляет 0,2% к офф.ставке
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:13

  kulikrom написав:
  Amethyst написав:Депозитов-пополняшек хотя бы от 11% на 3 мес нема

лайф-хак для тех, кто как и я, ещё верит Соседкам. Валютный столб при пролонгации в отделении (!), в течение 10-ти дней после окончания, прибавляет 0,2% к офф.ставке

+0.2% чтобы получить на 1,5% а 1,7% годовых на год? - та ну на такой лайфхак ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:19

  guntherhouse777 написав:tano,
На Ваню и в кассу

Так заблокировали же переводы между своими счетами?
wig
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  wig написав:
  guntherhouse777 написав:tano,
На Ваню и в кассу

Так заблокировали же переводы между своими счетами?

Когда? Я что то пропустил? В Нео ещё с утра вроде работало.
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